Шмыгаль прибыл в Польшу и встретился с Туском: какая цель визита (фото)

В частности, стороны обсудят ситуацию на украино-польской границе.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл 28 марта с визитом в Польшу, где уже встретился со своим коллегой Дональдом Туском.
Об этом глава украинского правительства сообщил в Сети.
"Начинаем визит в Польшу со встречи с Премьер-министром Дональдом Туском. Скоординируем наши вопросы перед совместным заседанием правительств", – указал в сообщении Шмыгаль.
Он уточнил, что будет разговаривать с Туском об оружии для Украины, ситуации на общей границе, развитии торговли и инфраструктуры.
"Рассчитываем на прагматический и конструктивный диалог и наработку действенных решений", — отметил украинский премьер.
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К слову, ранее лидер парламентской фракции проправительственной Польской крестьянской партии Кшиштоф Пащик сообщил, что Варшава и Киев близки к соглашению по импорту сельскохозяйственной продукции из Украины.
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