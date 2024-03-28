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Шмыгаль прибыл в Польшу и встретился с Туском: какая цель визита (фото)

Шмыгаль прибыл в Польшу и встретился с Туском: какая цель визита (фото)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с премьером Польши Дональдом Туском / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

В частности, стороны обсудят ситуацию на украино-польской границе.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл 28 марта с визитом в Польшу, где уже встретился со своим коллегой Дональдом Туском.

Об этом глава украинского правительства сообщил в Сети.

"Начинаем визит в Польшу со встречи с Премьер-министром Дональдом Туском. Скоординируем наши вопросы перед совместным заседанием правительств", – указал в сообщении Шмыгаль.

Он уточнил, что будет разговаривать с Туском об оружии для Украины, ситуации на общей границе, развитии торговли и инфраструктуры.

"Рассчитываем на прагматический и конструктивный диалог и наработку действенных решений", — отметил украинский премьер.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с премьером Польши Дональдом Туском / © Telegram/Денис Шмигаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с премьером Польши Дональдом Туском / Фото: Telegram/Денис Шмигаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с премьером Польши Дональдом Туском / © Telegram/Денис Шмигаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с премьером Польши Дональдом Туском / Фото: Telegram/Денис Шмигаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с премьером Польши Дональдом Туском / © Telegram/Денис Шмигаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с премьером Польши Дональдом Туском / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

К слову, ранее лидер парламентской фракции проправительственной Польской крестьянской партии Кшиштоф Пащик сообщил, что Варшава и Киев близки к соглашению по импорту сельскохозяйственной продукции из Украины.

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