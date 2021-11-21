Шмыгаль прокомментировал активность российских войск у границ Украины

Премьер считает, что предпосылок для наступления нет.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает миграционный кризис на белорусско-польской границе как гибридную атаку РФ, но признаков полномасштабного наступления не видит.

Об этом глава правительства сообщил во время интервью изданию "Радио Свобода".

Шмыгаль назвал ситуацию на белорусско-литовской и белорусско-польской границах "напряженной, как никогда".

"С точки зрения возможных атак, я хочу заверить, что ВСУ, украинская разведка работают. Мы ежедневно получаем информацию. Мы также в координации с нашими иностранными партнерами. И, конечно, нужно не забывать, что уже седьмой год Украина ведет тяжелую войну на востоке Украины, мы имеем временно оккупированный Крым", — отметил он.

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По словам премьера, наблюдается значительных вооруженных сил на территории России недалеко от украинской границы. Однако он добавил: "На сегодняшний день ситуация напряженная, но признаков наступления мы не видим".

Напомним, что Российская Федерация сконцентрировала на границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, о чем на прошлой неделе заявил президент Владимир Зеленский.

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