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Шмыгаль провел первое совещание на посту министра обороны: подробности с фото
«Должны действовать быстро, слаженно и результативно», — заявил глава Минобороны, поставив четкие задачи перед каждым профильным заместителем.
Новоиспеченный министр обороны Денис Шмыгаль провел первое совещание со своими заместителями. Участники обсудили ключевые задачи и вызовы.
Об этом глава Минобороны сообщил в Сети.
Шмыгаль на первом совещании со своими заместителями обсудил ключевые задачи и вызовы:
наращивание украинского производства,
качественное обеспечение военных,
дебюрократизация и цифровизация процессов,
усиление взаимодействия с международными партнерами.
«Детально прошлись по каждому направлению. Перед каждым профильным заместителем поставил четкие задачи в сфере их ответственности. Должны действовать быстро, слаженно и результативно», — говорится в заявлении министра обороны.
Напомним, 16 июля Верховная Рада уволила Шмыгаля с должности премьер-министра и отправила в отставку все правительство. Уже 17 июля парламент проголосовал за новый состав Кабинета министров, в котором Шмыгаль получил новую должность – министра обороны.