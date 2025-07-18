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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Шмыгаль провел первое совещание на посту министра обороны: подробности с фото

«Должны действовать быстро, слаженно и результативно», — заявил глава Минобороны, поставив четкие задачи перед каждым профильным заместителем.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Денис Шмыгаль провел первое совещание в Минобороны

Денис Шмыгаль провел первое совещание в Минобороны / © Telegram/Денис Шмигаль

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Новоиспеченный министр обороны Денис Шмыгаль провел первое совещание со своими заместителями. Участники обсудили ключевые задачи и вызовы.

Об этом глава Минобороны сообщил в Сети.

Шмыгаль на первом совещании со своими заместителями обсудил ключевые задачи и вызовы:

  • наращивание украинского производства,

  • качественное обеспечение военных,

  • дебюрократизация и цифровизация процессов,

  • усиление взаимодействия с международными партнерами.

«Детально прошлись по каждому направлению. Перед каждым профильным заместителем поставил четкие задачи в сфере их ответственности. Должны действовать быстро, слаженно и результативно», — говорится в заявлении министра обороны.

Первое совещание министра обороны Дениса Шмыгаля с заместителями / © Telegram/Денис Шмигаль

Первое совещание министра обороны Дениса Шмыгаля с заместителями / © Telegram/Денис Шмигаль

Первое совещание министра обороны Дениса Шмыгаля с заместителями / © Telegram/Денис Шмигаль

Первое совещание министра обороны Дениса Шмыгаля с заместителями / © Telegram/Денис Шмигаль

Первое совещание министра обороны Дениса Шмыгаля с заместителями / © Telegram/Денис Шмигаль

Первое совещание министра обороны Дениса Шмыгаля с заместителями / © Telegram/Денис Шмигаль

Первое совещание министра обороны Дениса Шмыгаля с заместителями / © Telegram/Денис Шмигаль

Первое совещание министра обороны Дениса Шмыгаля с заместителями / © Telegram/Денис Шмигаль

Напомним, 16 июля Верховная Рада уволила Шмыгаля с должности премьер-министра и отправила в отставку все правительство. Уже 17 июля парламент проголосовал за новый состав Кабинета министров, в котором Шмыгаль получил новую должность – министра обороны.

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