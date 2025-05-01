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Шмыгаль раскрыл новые детали соглашения о недрах с США
Недра, инфраструктура, природные ресурсы Украины не являются условиями соглашения с США.
Украина сохраняет за собой контроль над всеми ресурсами после подписания соглашения о полезных ископаемых с США 30 апреля.
Об этом в эфире «Мы-Украина» заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, недра, инфраструктура и природные ресурсы не являются условием этого соглашения.
«Украина только вносит вклад по новым лицензиям, с новой ренты, на полезные ископаемые — это будет 50% в этот фонд деньгами. Соответственно, никакие долги, никакая помощь, которая предоставлялась Украине до подписания этого соглашения, не является предметом этого соглашения», — пояснил он.
Он также отметил, что после этого Украина и США должны будут подписать еще два технических соглашения — о создании совместного инвестиционного фонда и о его финансировании.
Напомним, соглашение, предоставляющее американским инвесторам приоритетный доступ к украинским месторождениям редкоземельных металлов, после длительного обсуждения наконец подписано. Это произошло в среду, 30 апреля, и положило конец конфликту, произошедшему в Овальном кабинете.
Министр финансов США Скотт Бессент, объявляя о подписании соглашения между США и Украиной, назвал его историческим.
«Президент Трамп видел в этом партнерстве между американским и украинским народами подтверждение совместной приверженности длительному миру и процветанию Украины. И чтобы было ясно: ни одно государство или лицо, финансировавшее или поставлявшее российскую военную машину, не сможет извлечь выгоду от послевоенного восстановления Украины», — подчеркнул он.