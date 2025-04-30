Шмыгаль раскрыл все детали соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США

Премьер-министр Денис Шмыгаль / © Associated Press

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Соглашение между Украиной и США относительно полезных ископаемых близится к подписанию.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас идет технический перевод с английского на украинский язык. Правительство проработало текст соглашения, согласования основных министерств собраны, и Украина фактически готова в любой момент, как только поступит окончательная информация от Вашингтона, утвердить и подписать документ.

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«Международное соглашение о совместных инвестициях в развитие и восстановление Украины между правительством Соединенных Штатов и правительством Украины. Как только будут доработаны все окончательные детали, в ближайшее время, я надеюсь, в ближайшие сутки, соглашение будет подписано. И соответственно мы получим первый шаг», — сказал он.

После основного соглашения планируется подписание еще двух — технического и экономического.

«Далее после этого соглашения будет подписание еще двух соглашений: технических, экономических, о непосредственно создании фонда и его финансировании и наполнении. Собственно, мы согласовываем технические детали перевода с английского на украинский язык, но принципиальные моменты уже согласованы. Поэтому правительство технически готово будет в любой момент, как только будет окончательная информация от наших коллег из Вашингтона, утвердить данное соглашение, мы будем готовы к его подписанию», — рассказал глава правительства.

Кроме того, планируется создание специального фонда инвестиций, который будет финансироваться и наполняться соответствующими средствами для реализации совместных проектов, добавил он.

«Такая, честно говоря, тяжелая, глубоая работа наших юридической и правительственной команд с американскими партнерами. Соглашение стало абсолютно партнерским. Это соглашение о создании инвестиционного фонда в Украине 50 на 50 с распределением и долей управления, и долей, которые будут вносить стороны», — сказал премьер-министр.

Шмыгаль рассказал, что соответственно взносы будут осуществляться в денежной форме. Американская сторона также может засчитывать новую военную помощь для Украины как вклад в этот фонд. Соответственно, Украина сохраняет за собой контроль над всеми ресурсами.

«То есть недра, инфраструктура, природные ресурсы не являются частью или условием этого фонда, этого соглашения. Украина только вносит вклад с новых лицензий, с новой ренты на полезные ископаемые. Это будет наш вклад. 50% мы будем давать в этот фонд деньгами. Соответственно, никакие долги, никакая помощь, которая предоставлялась Украине до подписания этого соглашения, не являются предметом этого соглашения. Это также важное наше достижение в переговорах с партнерами», — отметил глава правительства.

Также он рассказал, что в соглашение включаются только новая помощь, новые денежные взносы. Далее очень важно, что этот фонд в течение 10 лет инвестирует в развитие и восстановление Украины, украинской экономики. Это могут быть инвестиции капитальные в предприятия, в создание предприятий, в развитие, в добычу полезных ископаемых.

«Да, могут быть и соглашения о выкупе той или иной продукции украинского производства по правилам take or pay. То есть оплати и бери, или просто оплачиваешь и хочешь — берешь, хочешь — не берешь. Такой принцип», — резюмировал он.

Что предусматривает соглашение

В рамках нового соглашения между Украиной и Соединенными Штатами планируется создание совместного фонда, финансирование которого будет осуществляться в равных долях по 50% с каждой стороны. При этом объем будущей военной помощи со стороны США может быть зачислен как американский вклад в этот механизм.

Украинская сторона будет сохранять полный суверенитет над собственными недрами, природными богатствами и объектами инфраструктуры. Созданный фонд будет работать для экономического укрепления страны в долгосрочной перспективе — по меньшей мере, на ближайшие десять лет.

Документом также предусмотрена постепенная отмена таможенных барьеров между обоими государствами. Кроме того, Соединенные Штаты примут участие в привлечении дополнительных международных партнеров для поддержки реализации совместных проектов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе переговоров по поводу полезных ископаемых. По его словам, все пункты «минерального соглашения», противоречащие Конституции Украины, были исключены, и стороны подписали меморандум, который соответствует украинскому законодательству.