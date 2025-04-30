Шмыгаль рассказал, как будет засчитываться новая военная помощь Украине от США

Соглашение между США и Украиной / © Reuters

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США могут причислять новую военную помощь для Украины как вклад в общий инвестиционный фонд.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона 30 апреля.

«Соглашение стало абсолютно партнерским. Это соглашение о создании инвестиционного фонда в Украине с 50 на 50 с распределением и долей управления и долей, которые будут вносить стороны. Соответственно, взносы будут производиться в денежной форме. Американская сторона также может относить — подчеркну — новую военную помощь для Украины как вклад в этот фонд. Соответственно Украина сохраняет за собой контроль над всеми ресурсами» — сказал Шмыгаль.

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Напомним, подготовка к подписанию соглашения о ископаемых между Украиной и США завершена. Пока ждут окончательную информацию из Вашингтона.

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