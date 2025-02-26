Шмыгаль рассказал, как на соглашение об ископаемых с США отреагировали в ЕС

Глава правительства сообщил, что в соглашении с США учтены интересы европейской интеграции Украины и ее сотрудничество с международными финансовыми организациями.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, как на потенциальное соглашение с США о полезных ископаемых отреагировали европейские партнеры, и повлияет ли это как-то на вступление государства в Евросоюз.

Об этом глава правительства сообщил в эфире телемарафона.

"Во время визита колледжа Европейской Комиссии в Украину в третью годовщину с начала полномасштабного вторжения мы обсуждали и с президенткой Еврокомиссии, и с еврокомиссарами подход к нашему сотрудничеству с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты признают приоритет для нас европейской интеграции. И, конечно же, в этом соглашении, могу процитировать, учтены интересы нашей европейской интеграции, а также наше сотрудничество с международными финансовыми организациями: с МВФ, Всемирным банком", – рассказал Шмыгаль.

Он также уточнил, как сказанное им звучит в соглашении о полезных ископаемых.

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"В соглашении юридическим текстом это звучит так, что при разработке соглашения о создании инвестиционного фонда участники, то есть правительства США и Украины должны избегать конфликтов с обязательствами Украины в рамках ее вступления в Европейский Союз, а также по обязательствам Украины и договоренностям с международными финансовыми организациями и другими официальными кредиторами", — рассказал премьер.

Меморандум с ЕС по критическому сырью

Кроме того, он напомнил, что в 2021 году Украина и Европа подписали меморандум о сотрудничестве в области критического сырья, поскольку 22 из 30-ех элементов, которые в ЕС определены как критические, расположены в украинских недрах.

"Соответственно, еще в 21-м году с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шевчовичем мы подписали соответствующий аналогичный меморандум о сотрудничестве по развитию, добыче и переработке в Украине полезных ископаемых. То есть это не первый меморандум, который мы будем подписывать с Соединенными Штатами. У нас похожее соглашение, похожий меморандум уже подписан с Евросоюзом. И он учитывается в этом меморандуме, который мы наработали правительством с Соединенными Штатами", – рассказал Шмыгаль.

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Напомним, премьер-министр сообщил, что Украина и США завершили работу над соглашением по поводу полезных ископаемых, но окончательное решение зависит от гарантий безопасности.