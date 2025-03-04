Шмыгаль рассказал о рисках для Украины без помощи США

Глава правительства убежден, что Украина найдет с США варианты, "как сделать так, чтобы этот риск не воплощался".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, какие риски стоят перед государством в случае отсутствия военной помощи от США. В частности, это касается ЗРК Patriot – единственных систем, способных бороться с российской баллистикой.

Об этом Шмыгаль сказал во время пресс-конференции по случаю пятой годовщины работы правительства.

Премьер отметил, что на сегодняшний день у Украины есть все существующие в мире системы противовоздушной обороны. Речь идет о десятке ракетных систем.

"Кроме этого, мы имеем другие системы противовоздушной обороны не только ракетные, но также и другие оборудования, установки. Украина сегодня создала уникальный инструмент – это мобильные огневые группы, которые оборудованы всем необходимым, тепловизорами", – напомнил Шмыгаль.

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Он сообщил, что на сегодняшний день все партнеры поставляют Украине как системы ПВО, так и ракеты, боеприпасы к ним.

"У нас есть поставки и остатки соответствующие на складах от разных партнеров. Конечно же, вклад США существенный. В первую очередь это касается систем Patriot. Системы Patriot – пока единственная система, которая способна бороться с российской баллистикой. То есть риск, о котором вы спрашивали, он содержится как раз в плоскости или в секторе обеспечения Patriot", – отметил глава правительства.

Он уточнил, что речь идет и о ремонте, и об обслуживании, и о боеприпасах к Patriot для защиты Украины от вражеских баллистических ударов.

"В принципе, все другие средства, которыми Россия терроризирует Украину, мы можем уничтожать другими средствами, которые сегодня имеются в Украине – и созданными Украиной, и теми, которые предоставляют партнеры. Но риск такой присутствует. Я уверен, что мы найдем и с Соединенными Штатами, и с нашими партнерами варианты, как сделать так, чтобы этот риск не воплощался", – заявил Шмыгаль.

Напомним, член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что у Украины есть запас прочности примерно на полгода без системной поддержки от США.

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