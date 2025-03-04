Шмыгаль сделал заявление о территориальных уступках со стороны Украины

Премьер подчеркнул, что вопрос территориальной целостности Украины может решать только народ, у которого есть "однозначное мнение на этот счет".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что не было никаких переговоров по территориальным уступкам со стороны государства. Юридически это невозможно.

Об этом Шмыгаль сказал на пресс-конференции по случаю пятой годовщины работы правительства.

"Велись ли какие-то конкретные переговоры о территориальной целостности, о суверенитете, независимости Украины? Таких переговоров не велось. Мне об этом не известно. Но в публичной плоскости мы слышим заявления, что Украине придется уступить какие-то территории. С моей точки зрения, это в соответствии с существующим международным законодательством, уставом ООН, это невозможно. Украина – суверенная, независимая страна, границы которой признаны международным сообществом, закреплены", – рассказал глава правительства.

Он добавил, что "поэтому мы не можем обсуждать территориальные потери Украины".

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"Мы можем вести разговоры о мирном плане, который будет включать какую-то пошаговость, вероятно, при гарантиях наших партнеров, при гарантиях безопасности, при членстве Украины в Евросоюзе, в НАТО, другие сильные гарантии безопасности. Можно говорить о какой-то этапности. Но о том, что Украина откажется от своих территорий – нет полномочий вести такие переговоры", – рассказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что вопрос территориальной целостности Украины может решать только народ, у которого есть "однозначное мнение на этот счет".

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Майк Волц заявил, что в обмен на гарантии безопасности Украина должна согласиться на "территориальные компромиссы".