Шмыгаль: В ближайшие сто лет не будет примирения с Россией

Украина не пойдет на примирение и сотрудничество с Россией, развязавшей агрессивную войну против нашей страны.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что примирение с Россией будет невозможным на протяжении многих поколений.

Об этом он заявил в интервью немецкому еженедельнику Focus.

"Примирение, сотрудничество – нет, не в ближайшие сто лет. Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной", – сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что Украина готова бороться за свободу и независимость к победе, которая будет состоять в освобождении всех оккупированных территорий.

"Мы – суверенная страна с международно признанными границами. Единый компромисс – полный вывод российских войск из Украины до границ 1991 года. Россияне должны прекратить стрелять, остановить агрессию и покинуть нашу территорию. Я считаю, что смена границ была бы неприемлемым компромиссом и для Европы", – сказал он.

Любые варианты с замораживанием войны только сыграют на руку России и приведут к еще одной большой войне, предупредил он.

Премьер добавил, что украинское общество не допустит никаких компромиссов по территориальной целостности.

Ранее сообщалось, что украинцы не собираются сдаваться ни при каких обстоятельствах, даже если Россия применит ядерное оружие.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что если президент России Владимир Путин выживет, то обязательно окажется на скамье подсудимых, поскольку является "террористом №1 в мире".

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