Шмыгаль, Верещук, Федоров: сколько зарабатывают чиновники – декларации

Украинские политики обнародовали свои декларации о доходах.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль согласно его декларации ежемесячно получал около 75 тыс. грн. заработной платы. Жена премьер-министра Екатерина Шмыгаль ежемесячно получала около 591 тыс. грн.

Об этом пишет OBOZ.UA.

Первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко имела среднюю зарплату в размере около 74,4 тыс. грн.

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук также в среднем зарабатывала 75 тыс. грн.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина задекларировала зарплату в размере 74,1 тыс. грн в месяц.

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров задекларировал зарплату в размере 80,7 тыс. грн.

Напомним, расследователи обнаружили скрытое имущество руководителя спортивного клуба ВСУ, в том числе машины Tesla и имения под Киевом.

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