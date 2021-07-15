Шмыгаль внес в парламент представление на назначение нового министра внутренних дел

Кандидатуру внесли по предложению фракции "Слуга народа".
Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление на назначение нового министра внутренних дел.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.
К своему сообщению от прикрепил фото документа. В нем отмечается, что кандидатом на пост нового руководителя МВД стал нардеп от "Слуги народа", глава правоохранительного комитета Рады Денис Монастырский.
В представлении премьера указано, что эту кандидатуру он вносит по предложению фракции "Слуга народа".
Напомним, 13 июля глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку. Он занимал должность 7,5 года. Заменить Авакова планируют нардепом из фракции "Слуга народа" Денисом Монастырским. Его назначать планируют в пятницу, 16 июля, в последний день работы Верховной Рады перед летними каникулами.
В четверг, 15 июля, Рада проголосовала за отставку Арсена Авакова с должности главы МВД Украины. "За" проголосовал 291 депутат.