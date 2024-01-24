Шмыгаль встретился с премьером Словакии Фицо

Роберто Фицо приехал в Ужгород.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утром 24 января проводит встречу со своим словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде.
Об этом премьер-министр Украины сообщил в Telegram.
"Сегодня в Ужгороде проводим встречу с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. На повестке дня – наши двусторонние отношения и поддержка европейских инициатив. Рассчитываем на конструктивный и практический диалог", — написал Шмыгаль.
Напомним, Фицо сделал скандальное заявление об "отсутствии" войны в Киеве.
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