Шмыгаль встретился с премьером Словакии Фицо

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утром 24 января проводит встречу со своим словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде.

Об этом премьер-министр Украины сообщил в Telegram.

"Сегодня в Ужгороде проводим встречу с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. На повестке дня – наши двусторонние отношения и поддержка европейских инициатив. Рассчитываем на конструктивный и практический диалог", — написал Шмыгаль.

Напомним, Фицо сделал скандальное заявление об "отсутствии" войны в Киеве.

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