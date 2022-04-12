Шмыгаль заявил об утверждении полного эмбарго на импорт товаров из России

После полномасштабного вторжения поток товаров остановился, сказал премьер.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство формализовало решение о полном эмбарго на импорт товаров из России.
Об этом глава правительства сказал во время своего видеообращения 12 апреля.
"Формализовали решение о полном эмбарго на импорт товаров из России. После полномасштабного вторжения поток товаров остановился, и важно было официально это закрепить", – сказал Шмигаль.
Напомним, премьер также сообщил, что на прошлой неделе правительство дополнительно направило 33 млрд грн для ВСУ и дополнительно 1,5 млрд грн – для СБУ.
Заметим, президент Владимир Зеленский заявил, что любой новый санкционный пакет против России, который не будет касаться нефтяного эмбарго, будет воспринят в Москве с улыбкой.
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