Шмыгаль заявил об утверждении полного эмбарго на импорт товаров из России

Шмыгаль заявил об утверждении полного эмбарго на импорт товаров из России

После полномасштабного вторжения поток товаров остановился, сказал премьер.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство формализовало решение о полном эмбарго на импорт товаров из России.

Об этом глава правительства сказал во время своего видеообращения 12 апреля.

"Формализовали решение о полном эмбарго на импорт товаров из России. После полномасштабного вторжения поток товаров остановился, и важно было официально это закрепить", – сказал Шмигаль.

Также читайте Шмигаль рассказал, когда Украина может получить статус кандидата в ЕС

Напомним, премьер также сообщил, что на прошлой неделе правительство дополнительно направило 33 млрд грн для ВСУ и дополнительно 1,5 млрд грн – для СБУ.

Заметим, президент Владимир Зеленский заявил, что любой новый санкционный пакет против России, который не будет касаться нефтяного эмбарго, будет воспринят в Москве с улыбкой.

Читайте также: