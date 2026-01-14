Шмыгаля назначили новым министром энергетики

Денис Шмигаль. / © Associated Press

В среду, 14 января, Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики.

Об этом стало известно с заседания парламента.

Решение о назначении поддержали 248 народных депутатов.

Заметим, накануне Рада провалила голосование за назначение Шмыгаля на этот пост. Вчера за решение проголосовали только 210 парламентариев из необходимых 226.

Напомним, с июля 2025 года Шмыгаль занимал должность министра обороны. До этого более пяти лет он возглавлял правительство, став тем, кто дольше всех за всю историю независимости Украины находился в кресле премьер-министра.

В начале января 2026-го стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Шмыгалю новую должность — вице-премьера-министра энергетики Украины. Глава государства поблагодарил политика «за системную работу в Министерстве обороны и процессы, которые были активизированы для обеспечения защиты нашего государства».

Сегодня также Михаил Федоров был назначен министром обороны. Решение поддержали 277 депутатов. Накануне Рада проголосовала за его увольнение с должности первого вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации.