"Шок Бучи не способствует прогрессу": в переговорах между Украиной и Россией не было значительных успехов – CNN

"Шок Бучи не способствует прогрессу": в переговорах между Украиной и Россией не было значительных успехов – CNN

По данным источников, Зеленский в дальнейшем заинтересован в "поддержке и продвижении переговоров с россиянами", а также в посреднической роли Франции.

В переговорах между Украиной и Россией не было значительных успехов, а ужасы в Буче, ставшие известными в минувшие выходные, не помогают этим переговорам.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

"Шок Бучи не способствует прогрессу в переговорах", – заявил источник после часового телефонного разговора между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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По информации источника, украинский президент по-прежнему заинтересован в "поддержке и продвижении переговоров с россиянами", а также в посреднической роли Франции.

Макрон с Зеленским обсудили конкретные меры, которые необходимо принять, чтобы "обеспечить то, чтобы преступления России не остались безнаказанными", включая предложение Франции на прошлой неделе направить дополнительное финансирование в Международный уголовный суд.

Источник отметил, что Макрон подтвердил готовность Франции внести свой вклад в расследование и документирование насилия против мирных жителей. Французский лидер спросил у украинского о сообщении о якобы изнасиловании российскими военными украинок, на что получил утвердительный ответ, добавил источник.

Зеленский с Макроном также обсудили ситуацию в окруженном Мариуполе, и президент Украины сообщил президенту Франции, что на этой неделе смогли уехать только 2 тыс. человек, поскольку россияне блокировали коридоры эвакуации.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что, несмотря на зверства, которые совершали оккупанты на украинской территории, переговоры с Россией будут продолжаться, чтобы заставить виновных ответить за свои преступления.

Зеленский заявил, что переговоры с Россией будут продолжаться, чтобы заставить ее ответить за преступления

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