Шокированная Европа вступает в новую эру из-за "подарка" Трампа Москве – NYT

Европа находится в эмоциональном шоке и предвидит начало новой эры на фоне геополитических перемен в мире.

Об этом пишет The New York Times.

Десятилетиями Советский Союз стремился "отсоединить" США от Европы. Это разъединение должно было разорвать западный альянс, сдерживавший советскую военную экспансию в Европе. Однако сейчас, через несколько недель, президент США Дональд Трамп сделал Москве подарок, которого она не смогла получить ни во время холодной войны, ни после нее.

Эмоциональное влияние на Европу огромно. От руин 1945 года до преуспевающего и свободного континента Америка играла ключевую роль. Речь Джона Ф. Кеннеди "Ich bin ein Berliner" в 1963 году стала символом поддержки свободы, а Рональд Рейган в 1987 году требовал: "Мистер Горбачев, снеси эту стену!"

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Но значение "Запада" сегодня под вопросом. Когда единственный стратегический блок, объединенный либерально-демократическими ценностями, распался. Теперь есть отдельные игроки: Европа, Россия, Китай и Соединенные Штаты. Запад как концепция опустел. Как заполнится этот вакуум, неизвестно, но возможный вариант развития событий включает рост насилия между великими государствами.

Трамп известен своей импульсивностью, хотя его националистические и автократические тенденции последовательны. В 2017 году, находясь в Польше, он заявил: "Сегодня я заявляю, чтобы мир услышал, что Запад никогда никогда не будет сломан. Наши ценности будут преобладать". Но с тех пор он изменил свой курс, избавившись от влияния традиционного республиканского истеблишмента.

Европа должна определить, что в действиях Трампа является тактическим маневрированием, а что долгосрочной переориентацией США на авторитаризм.

После скандала с президентом Украины Владимиром Зеленским, которого Трамп обвинил в недостаточной благодарности за военную помощь, он согласился на переговоры с Украиной и пригрозил новыми санкциями против России. Это может частично смягчить ситуацию, но не решает более глубокую проблему: война, спровоцированная Россией, продолжается.

"Какие бы ни были коррективы Трампа, наибольшей опасностью было бы отрицать его отказ от либеральных демократий", — говорит Николь Бачаран, политолог из университета Sciences Po в Париже. "Единственная реалистичная позиция Европы состоит в том, чтобы спросить: что мы имеем как военную силу и как нам срочно интегрировать и нарастить эту силу?"

Что говорит Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил о "необратимых переменах" в отношениях с США и призвал к усилению европейской армии. Он предложил распространить ядерный зонтик Франции на союзников и подчеркнул, что "мир не может быть капитуляцией Украины".

Как реагирует Германия

В Германии ситуация вызывает особое напряжение. Страна, которая после Второй мировой войны была создана при поддержке США, сейчас вынуждена переосмысливать свою политику безопасности. Кристоф Хойсген, глава Мюнхенской конференции по безопасности, расплакался, комментируя упадок послевоенного мирового порядка.

"Это было ужасное зрелище", — отметил французский политолог Жак Рупник. "Европа должна активизироваться сейчас, чтобы бороться за демократию".

Для немцев особенно болезненно мнение, что Америка, которая помогла победить Гитлера, теперь склоняется к поддержке ультраправых, в частности партии AfD, где есть сторонники нацизма. Эта партия уже стала второй по величине в Германии.

Новый консервативный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил: "Моим абсолютным приоритетом будет как можно скорее укрепить Европу, чтобы шаг за шагом мы действительно могли добиться независимости от Соединенных Штатов". Также Германия рассматривает возможность расширения французского ядерного сдерживания и увеличения оборонных расходов.

"Трамп — часть новой эпохи автократов"

Европейские государства пришли к выводу, что Трамп не исключение, а симптом более широкой тенденции. У него есть поддержка ультраправых европейских националистов, выступающих против иммигрантов. Он часть новой эпохи автократов, стремящихся разрушить послевоенные институты и альянсы.

Находится ли Альянс в "точке невозврата"

"Альянс находится в очень болезненной точке, но я бы не назвала это точкой невозврата, по крайней мере, пока", — отмечает Ксения Викетт, лондонский консультант и бывший сотрудник Совета национальной безопасности США.

Куда ведет эта новая политика? Подход Трампа к Путину может повлечь за собой новые волны агрессии. Россия рассматривает Украину как часть более широкой стратегии дестабилизации НАТО и ЕС. Вместе с Китаем, Северной Кореей и Ираном Москва стремится положить конец доминированию Запада.

"Американцы должны понять, что они находятся на линии огня Путина: дезападнизировать мир, покончить с американской гегемонией, покончить с доминирующим местом доллара в мировой экономике", — пишет бывший посол Франции в Москве Пьер Леви.

На данный момент Трамп не проявляет беспокойства. Европе придется самостоятельно реагировать на вызовы.

"Когда мы просыпаемся, наши сердца разбиты", — заключает Николь Бачаран.

Изменение политики США в отношении НАТО

Трамп неоднократно критиковал страны НАТО за невыполнение текущих целей в 2% расходов, утверждая, что эта разница ложится несправедливым бременем на Соединенные Штаты.

Напомним, Дональд Трамп рассматривает серьезное изменение политики США в отношении НАТО. Если такое изменение политики произойдет, США могут не защищать подвергшегося нападению члена НАТО, если эта страна не достигнет определенного уровня расходов на оборону. Если Трамп таки введет это изменение, это будет означать значительный отход от основного принципа Альянса, известного как статья 5, говорящая, что нападение на любую страну НАТО является нападением на всех.

Ранее Илон Маск сделал скандальное заявление о выходе США из НАТО.

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