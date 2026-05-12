Шокирующее интервью Мендель: что она наговорила о Зеленском и что на это ответили украинцы

Владимир Зеленский, Юлия Мендель, Владимир Путин / © ТСН

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель дала интервью пророссийскому американскому журналисту Такеру Карлсону. Она обвинила главу государства Владимира Зеленского в тайных обещаниях российскому диктатору Владимиру Путину и готовности отдать Донбасс в 2022 году. В Офисе президента уже назвали эти заявления неадекватными, а украинцы в Сети жестко раскритиковали Мендель.

Соответствующее интервью опубликовано на YouTube-канале Карлсона.

Мендель, которая покинула свою должность еще до начала полномасштабной войны, выступила с серией резонансных заявлений в адрес Зеленского.

Мендель приравняла Зеленского к Путину

В начале интервью она подчеркнула, что не пытается оправдать российское вторжение, Путина и преступления российской армии в Украине, одновременно акцентировав, что «эта война больше не является черно-белой».

«Она темная. И еще темнее. Мы видим Путина как зло. Но Зеленский — тоже зло, просто скрытое. На камеру он играет плюшевого мишку. Но когда выключается свет, он превращается в медведя-грызли и уничтожает людей», — высказалась Мендель.

По словам экс-спикера, во время ее работы Зеленский якобы неоднократно высказывался о демократии и государственном устройстве в довольно жесткой форме, повторяя фразы «Украина не готова к демократии», «Диктатура — это порядок».

«Обещание» о невступлении Украины в НАТО

Мендель также заявила, что присутствовала на встрече Зеленского с Путиным в Париже в 2019 году. Она утверждает, что тогда украинский президент в частном разговоре якобы заверил российского диктатора, что Украина не станет членом НАТО.

«Это был декабрь 2019 г. Был личный разговор, о котором знают очень мало людей. Он сказал: «Не будет НАТО», потому что Украина никогда и не была близко к НАТО», — утверждает экс-спикер.

Мендель о «готовности» Зеленского отдать Донбасс

Кроме того, Мендель заявила, что во время переговоров в Стамбуле в 2022 году Зеленский якобы соглашался передать Донбасс России. По словам бывшей пресс-секретаря, об этом ей сообщили люди, которые представляли Украину на тех переговорах. Никаких подтверждений или доказательств своим словам она не предоставила.

«Шокирующая новость. Я спросила: «Действительно, он согласился?» А мне ответили: «Конечно. Он был готов, потому что это остановило бы ужас войны. Он согласился отдать территорию, потому что это означало бы конец войны». А теперь он стоит перед миллионами людей и говорит: «Я не могу отдать Донбасс». Он непоследователен. Он постоянно меняет позиции», — сказала Мендель.

В Офисе президента резко отреагировали на эти заявления, категорически отрицая слова бывшей сотрудницы. В комментарии журналистам там подчеркнули, что Мендель не участвовала в принятии государственных решений и не имела отношения к переговорным процессам. Также в ОП поставили под сомнение достоверность и адекватность ее высказываний.

«Эта дама не участвовала в переговорах, не участвовала в принятии решений, давно не в себе, а кто ей там что-то рассказывает и было ли это на самом деле — комментировать несерьезно», — сказали журналистам в ОП.

Обращение Мендель к Путину

В конце интервью Мендель перешла на русский язык и обратилась непосредственно к президенту РФ. Она назвала себя «обычной украинской женщиной из Херсона» и призвала Путина прекратить войну одним решением, заявив, что в этом конфликте «славяне убивают славян», а оба государства несут потери.

«Владимир Владимирович, у меня нет вашего жизненного опыта. Я не понимаю, как вы видите этот мир. Но я не представитель НАТО, я не представитель Запада, я не работаю на Зеленского. Я не ваш политический оппонент. Я вообще вам не угроза. Я украинская женщина из украинского провинциального города Херсона», — резюмировала она.

Примечательно, что платформой для таких заявлений стало интервью именно Карлсону, которого часто критикуют за антиукраинскую риторику, оправдание действий России и негативное отношение к военной поддержке Украины. Ранее американский пропагандист неоднократно посещал Россию, где записывал интервью как с Путиным, так и с идеологом «русского мира» Александром Дугиным.

Реакция Сети на интервью Мендель

Комментируя это интервью, украинская журналистка, блогер, главный редактор сайта «Еспресо» Марина Данилюк-Ермолаева написала в Сети, что Мендель походом на беседу к Карлсону показала, как команда Зеленского «будет сдавать друг друга».

«Будут бегать по головам друг друга как колорадские жуки в ведре перед окончательной расправой твоей бабы. Вову и Андрея сдадут свои», — отметила журналистка.

По ее мнению, Мендель была в восторге от ситуации — малоизвестная персона получила эфир на одной из самых популярных площадок в США среди реднэк-аудитории и фактически выносит на публику «грязное белье» своего бывшего работодателя. Пусть это всего лишь полтора часа внимания, но все же — популярность.

"Мораль: Юлю взяли на работу по фейсбуку. А не надо брать по объявлению! Симбиоз серости и банальных клоунов приводит к таким интервью», — написала Данилюк-Ермолаева.

Журналистка Татьяна Трощинская в своей заметке обратила внимание на отрывки из книги Мендель «Каждый из нас президент», опубликованной в 2021 году. В частности, она процитировала фрагмент, в котором тогдашняя пресс-секретарь президента описывала Майдан: «Разгромные, рекордные 73% во втором туре тоже по сути своей были революцией. Только приемлемой для большинства населения: без грязных палаток, разбитого Майдана, негигиеничных и холодных ночей с риском быть избитым, снесенным водометами или опрысканным газом, без всей этой революционной „романтики“ прошлых веков, но с четким, жестким и эмоциональным приговором тогдашней власти».

По мнению Трощинской, этот отрывок свидетельствует не только о неприятии Майдана. Она считает, что сама лексика — в частности упоминания о «негигиеничности» протестов и «романтике» в кавычках — демонстрирует пренебрежительное отношение Мендель к ценностям и выбору значительной части украинского общества.

«И я думаю, что это эмоциональное извержение лучше всего подчеркивает, кто такая Юлия Мендель. Но власти это тогда подходило, очевидно. Она была человеком команды. Даже когда говорила в эфире (в эфире!!), что Вооруженные силы Украины якобы обстреливают гражданских на Донбассе«, — отметила журналистка.

Трощинская также припомнила высказывания Мендель о том, что Зеленский якобы пришел к власти с намерением дать шанс «талантам из народа», о которых все говорят, но которых раньше не замечали.

«Ну вот, „талант“, набранный по объявлению (из 4 тысяч резюме ее выбрали! Вон чем хвастались!), а не по компетентности, раскрылся в интервью Такеру Карлсону в полной мере. Это цена дилетантизма, непрофессионализма в политике, и особенно — в президентстве. Эта цена вылилась в то, что потом эти люди ходят по эфирам, говорят, что это «славяне убивают славян» (а не геноцидальная война), вдруг обращаются к Путину, рассказывают ложь или инсайды — это не имеет значения в данном случае. Все имеет свою цену», — подчеркнула она.

Комментируя высказывания Мендель, народный депутат Украины Ирина Геращенко, которая ранее работала пресс-секретарем третьего президента Виктора Ющенко, отметила, что в профессии существует негласный этический принцип — не вредить людям, с которыми работал, даже после завершения сотрудничества.

По словам Геращенко, немало важных моментов всегда остаются вне публичного пространства, ведь люди, причастные к государственным решениям и историческим событиям, должны осознавать грань между публичностью и профессиональной ответственностью.

«Многие вещи остаются за кадром, ты был свидетелем исторических событий и принятия государственных решений, не все надо вываливать на публику, профессия предполагает деликатность и сдержанность, понимание контекста. Мне больно на это смотреть с профессиональной точки зрения», — отметила депутат.

Главный редактор медиатаблоида «Антонина» Лена Чиченина прокомментировала интервью Мендель так: «Боже, как это досмотреть и не разбить экран? Час сорок. Просто зацените какая актриса! Надо было ей в сериалы идти, была бы звездой «Судьбы и судьбы». Такера можно тоже прихватить, там капитальная актерочка».

«А как подготовилась, какие метафоры попридумывала — Зеленский притворяется, мол, teddy bear, но на самом деле он grizzly bear. Ну и peace deal, канешна же, надо срочно», — резюмировала журналистка.

Представительница Украинского совета оборонной промышленности Мария Попова возмущена тем, что сделала Мендель.

"Я бляха не представляю, как можно так было сделать, как сделала Мендель. И я не представляю как после такого ее можно взять на любую работу с хотя бы минимальным доступом к конфиденциальной информации. Возможные последствия для государства я оставляю для другого обсуждения», — написала Попова в Сети.

Эксперт по стратегическим коммуникациям Владимир Анфимов заявил, что просмотр интервью Мендель Карлсону вызвал у него не только дискомфорт, а иногда и откровенное отвращение. Анфимов обратил внимание, что уже в начале разговора экс-спикер президента назвала Зеленского одним из ключевых препятствий для завершения войны.

«Дальше больше — Мендель ставит знак равенства между Зеленским и Путиным, и говорит, что война уже давно не черно-белая, разве не добавляет на русском, что «все не так однозначно». Но русский там также был. В самом конце интервью, когда она неожиданно обратилась к Владимиру Владимировичу с призывом остановить дроновое сафари на гражданских. Мол, вступись, Царь-батюшка», — говорится в заметке эксперта.

Анфимов также обратил внимание на то, как Мендель описывала ситуацию в Украине. По его мнению, в интервью страна предстала как государство в состоянии полного упадка — с запуганным населением, которое боится открыто высказываться из-за страха попасть в тюрьму или на фронт. Он отмечает, что в ее словах Украина представлялась страной без перспектив и шансов, которая якобы не имеет ресурсов для борьбы.

«Самое главное и самое ужасное, что Юлия Мендель послала сигнал внешней аудитории (и подсылала тезис администрации Белого дома) о том, что это именно Украина в лице президента Зеленского не хочет заканчивать войну. И это настолько крипово, что даже не укладывается в голове. Ты можешь иметь собственную историю отношений со своим бывшим работодателем, но дает ли это тебе право говорить откровенно вредные для своей страны вещи», — отметил эксперт.

Он отметил, что критика власти является нормальной частью демократического процесса и часто имеет основания. Однако, по словам Анфимова, унижение собственного государства и продвижение нарратива о том, что ответственность за продолжение войны лежит не на агрессоре, а на жертве, — это уже «за пределами добра и зла».

Руководитель исследовательско-аналитической группы InfoLight.UA Юрий Гончаренко видит в высказываниях Мендель государственную измену.

"То, что сделала Мендель — это прямая государственная измена. Я думаю, что ГУР должно ее, как Чернышова, доставить в Украину, а СБУ — собрать доказательства и отдать под суд», — написал Гончаренко в Сети.

Украинский журналист-международник и телеведущий Юрий Физер тоже высказал мнение, что заявления Мендель могут стать основанием для расследования по статье о государственной измене.

«Меня никто не заподозрит даже в малейшей приверженности к Зеленскому. Но после просмотра интервью Юли Мендель в „Шоу Такера Карлсона“, у меня возникает один-единственный вопрос: СБУ откроет против нее дело о государственной измене?" — написал Физер в Сети.

В то же время журналист признал, что часть озвученных Мендель тезисов, по его мнению, может содержать правдивые элементы. Однако он поставил под сомнение уместность того, чтобы гражданка Украины во время войны озвучивала подобные заявления для аудитории американского медиапространства, которое он называет враждебным к Украине.

Журналистка Татьяна Попова назвала Мендель «очевидной ошибкой первых назначений».

«Я познакомилась с ней через избрание в Совет по свободе слова при ОП где-то в сентябре 2019. Сказать что была шокирована — это очень мягко. И шокирована была не я одна. Юля упорно попадала в скандалы с журналистами лично. То с Кристофером Миллером, то с Забелиной», — вспомнила Попова.

«Ну а ее антиукраинские или почти пророссийские высказывания во время войны — это полный ужас и вообще отдельная тема. И видимо не мне, а более компетентным людям анализировать что, почему и зачем она делает», — резюмировала журналистка.

Основательница Киевской школы политтехнологий Наталья Федоришин прокомментировала интервью Мендель, проведя параллель между ним и фильмом «Бугония». По словам Федоришин, несмотря на разные форматы и масштабы, обе истории вызывают у нее похожие ощущения.

«Для меня в одной строке стоят интервью Юлии Мендель Карлсону и другим и фильм „Бугония“. Разные жанры, разные масштабы — но одинаковый вайб. Одинаковое ощущение от столкновения с чем-то настолько бредовым/импульсивным/разрушительным, что его невозможно осмыслить рационально, а значит и подготовиться», — отметила автор сообщения.

