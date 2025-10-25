ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1642
Время на прочтение
2 мин

Шокирующее обвинение: Меркель якобы остановила защиту Крыма от россиян в 2014 году

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Литвы Йонас Витаутас Зукас обвинил Ангелу Меркель в препятствовании Украине защищать Крым в 2014 году.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Ангела Меркель

Ангела Меркель / © Getty Images

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель препятствовала украинским властям в защите Верховной Рады Крыма от россиян в 2014 году.

Такое заявление сделал бывший главнокомандующий Вооруженными силами Литвы и представитель страны в НАТО Йонас Витаутас Зукас. Об этом пишет газета Welt.

В чем обвиняют Меркель?

Эксглавнокомандующий в своей книге рассказал, что Ангела Меркель якобы повлияла на украинские власти во время оккупации Крыма, препятствуя украинским солдатам защищаться от российских подразделений.

Он рассказал, что в то время он находился в Киеве и встретился с Александром Турчиновым, который исполнял обязанности президента Украины к инаугурации Петра Порошенко, которая состоялась в июне 2014 года.

У него спросили, почему Украина не сопротивлялась захвату здания парламента в Крыму. Витаутас Зукас привел слова Александра Турчинова, который сказал, что «это была просьба Меркель в телефонном разговоре».

В офисе Ангелы Меркель отказались комментировать «отдельные высказывания мнений», и не ответили на этот вопрос. Welt пишет, что Меркель никогда не являлась бесспорной фигурой в Польше и Балтии.

По данным газеты, после российской аннексии Крыма в 2014 году Варшава резко критиковала решение Германии продолжать реализацию проекта Северный поток-2, считая его настоящим подарком Кремлю.

Отношение к Меркелю в восточноевропейских странах окончательно ухудшилось после начала полномасштабной войны. Она стала одной из наименее популярных фигур германской политики последних десятилетий.

Как Меркель помогала России?

  • Ранее издание Politico писало, что бывший канцлер Германии не видит своей вины в нынешних событиях в Украине. Вместо этого она все спихивает на COVID-19 и упущенную возможность для переговоров.

  • Издание Spiegel писало, что правительство Ангелы Меркель действительно способствовало подготовке российской армии к современным боевым действиям. Политические соглашения заключались еще до начала войны России против Украины в 2014 году.

  • Об этом сообщал также The Telegraph. Там добавили, что Германия не смогла реализовать свой многомиллиардный план после аннексии Крыма в 2014 году. Стоимость проекта оценивалась в 1 миллиард евро.

Напомним, в прошлом году Меркель выпустила мемуары под названием «Свобода», в которых защищает все свои ключевые решения за 16 лет в должности. Она подтверждает, что в 2008 году заблокировала приближение Украины к НАТО, чтобы «не раздражать Путина». Меркель не видит собственной ответственности за войну РФ против Украины, утверждая, что поддерживала связи с Москвой и покупала дешевый газ не только по экономическим соображениям.

К слову, в июле 2025 года Меркель одобрила возобновление диалога с Россией, заявив, что без переговоров «эта война точно не закончится». Она также назвала логичным и необходимым решение НАТО по увеличению расходов на оборону, подчеркнув, что следует «встать способными к миру благодаря военной силе».

Дата публикации
Количество просмотров
1642
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie