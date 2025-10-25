Ангела Меркель / © Getty Images

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель препятствовала украинским властям в защите Верховной Рады Крыма от россиян в 2014 году.

Такое заявление сделал бывший главнокомандующий Вооруженными силами Литвы и представитель страны в НАТО Йонас Витаутас Зукас. Об этом пишет газета Welt.

В чем обвиняют Меркель?

Эксглавнокомандующий в своей книге рассказал, что Ангела Меркель якобы повлияла на украинские власти во время оккупации Крыма, препятствуя украинским солдатам защищаться от российских подразделений.

Он рассказал, что в то время он находился в Киеве и встретился с Александром Турчиновым, который исполнял обязанности президента Украины к инаугурации Петра Порошенко, которая состоялась в июне 2014 года.

У него спросили, почему Украина не сопротивлялась захвату здания парламента в Крыму. Витаутас Зукас привел слова Александра Турчинова, который сказал, что «это была просьба Меркель в телефонном разговоре».

В офисе Ангелы Меркель отказались комментировать «отдельные высказывания мнений», и не ответили на этот вопрос. Welt пишет, что Меркель никогда не являлась бесспорной фигурой в Польше и Балтии.

По данным газеты, после российской аннексии Крыма в 2014 году Варшава резко критиковала решение Германии продолжать реализацию проекта Северный поток-2, считая его настоящим подарком Кремлю.

Отношение к Меркелю в восточноевропейских странах окончательно ухудшилось после начала полномасштабной войны. Она стала одной из наименее популярных фигур германской политики последних десятилетий.

Как Меркель помогала России?

Ранее издание Politico писало, что бывший канцлер Германии не видит своей вины в нынешних событиях в Украине. Вместо этого она все спихивает на COVID-19 и упущенную возможность для переговоров.

Издание Spiegel писало, что правительство Ангелы Меркель действительно способствовало подготовке российской армии к современным боевым действиям. Политические соглашения заключались еще до начала войны России против Украины в 2014 году.

Об этом сообщал также The Telegraph. Там добавили, что Германия не смогла реализовать свой многомиллиардный план после аннексии Крыма в 2014 году. Стоимость проекта оценивалась в 1 миллиард евро.

Напомним, в прошлом году Меркель выпустила мемуары под названием «Свобода», в которых защищает все свои ключевые решения за 16 лет в должности. Она подтверждает, что в 2008 году заблокировала приближение Украины к НАТО, чтобы «не раздражать Путина». Меркель не видит собственной ответственности за войну РФ против Украины, утверждая, что поддерживала связи с Москвой и покупала дешевый газ не только по экономическим соображениям.

К слову, в июле 2025 года Меркель одобрила возобновление диалога с Россией, заявив, что без переговоров «эта война точно не закончится». Она также назвала логичным и необходимым решение НАТО по увеличению расходов на оборону, подчеркнув, что следует «встать способными к миру благодаря военной силе».