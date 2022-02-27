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Шольц анонсировал новые карательные меры по отношению к Путину и людям из его окружения

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Шольц анонсировал новые карательные меры по отношению к Путину и людям из его окружения

Сайт президента Украины

Канцлер ФРГ пообещал визовые санкции против российских чиновников.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз планирует ввести визовые ограничения для российских чиновников.

Об этом канцлер объявил на внеочередном заседании парламента Германии с учетом войны в Украине, сообщает "Европейская правда".

"В будущем – карательные меры в отношении Путина и людей из его ближайшего окружения, ограничения на выдачу виз российским чиновникам", – сказал Шольц, рассказывая парламентариям о планируемых санкциях в отношении РФ.

Отметим, что в ночь на 27 февраля лидеры Еврокомиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США объявили о новом мощном наборе экономических санкций против России, в который входят отключения от платежной системы SWIFT отдельных банков РФ и запрет продажи "золотых паспортов" состоятельным россиянам.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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