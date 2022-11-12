Шольц анонсировал новый пакет санкций против Ирана: "Усиливаем давление на режим"

Немецкий канцлер Олаф Шольц выступил за введение нового пакета санкций Европейского союза против Ирана, поставляемого в агрессорку России беспилотниками.

Информация об этом появилась в Twitter Шольца.

По его словам, новый пакет ограничений могут ввести уже со следующей недели.

"Европейский союз уже ввел несколько пакетов санкций. Последующие санкции будут добавлены на следующей неделе. Мы хотим продолжать усиливать давление на Корпус стражей революции и политическое руководство", — подчеркнул немецкий канцлер.

Шольц отметил, что нужно принимать меры, когда нарушают права человека. Говоря это, он имел в виду Иран.

"Санкции — один из способов, посредством которого мы усиливаем давление на режим", — убежден политик.

К слову, на днях издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщало, что ЕС готовится ввести новые санкции против Ирана из-за жестокого подавления протестов, спровоцированных смертью молодой иранской женщины.

Напомним, в Иране долго отрицали поставки оружия в РФ. Впрочем, в начале ноября Хоссейн Амирабдоллахиан признал, что его страна поставила беспилотники. Впрочем, по его словам, передача прошла до начала войны в Украине.

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