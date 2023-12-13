Шольц будет лоббировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Канцлер подчеркнул, что лично будет выступать за "устойчивую, надежную поддержку Украины на ближайшие годы".

Канцлер Германии Олаф Шольц будет лоббировать вопрос продления финансовой поддержки Украины и начало переговоров о вступлении страны в ЕС во время встречи с главами государств и правительств Евросоюза 14-15 декабря.

Об этом он заявил в Бундестаге в "правительственном заявлении", сообщает "Укринформ".

"Я буду выступать за постоянную помощь Украине, ведь речь идет о безопасности Европы", – заявил Шольц.

Канцлер также призвал одновременно быть "реалистами", учитывая позицию отдельных стран. По словам Шольца, федеральное правительство полностью поддерживает предложение Европейской комиссии начать переговоры с Украиной и другими странами-кандидатами по членству.

Он отметил, что Москва полностью переориентировала свою экономику на нужды войны: оборонная промышленность работает на всю мощь, а в армию набирают все больше молодых россиян. Канцлер отмечает: "все это свидетельствует о том, что Путин по-прежнему твердо настроен поставить Украину на колени военным способом" и рассчитывает на то, что международная поддержка Украины будет ослабевать.

Шольц замечает, мол, именно поэтому лично в Брюсселе будет выступать за "устойчивую, надежную поддержку Украины на ближайшие годы", ведь речь идет об имперских целях Путина, фундаментальных вопросах безопасности Европы и Германии, которые решаются сейчас в Украине.

Следует отметить, что накануне Шольц призвал всех западных союзников четко взять на себя обязательства по долгосрочной помощи Украине в ее защите от России.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина почти полностью выполнила рекомендации на пути к членству в ЕС. По ее словам, страна продемонстрировала решительность в реализации реформ.

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