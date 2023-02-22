Шольц будет продолжать звонить по телефону Путину: как объясняют позицию канцлера в правительстве

Канцлер Германии Олаф Шольц продолжит звонить по телефону президенту-диктатору РФ Владимиру Путину. Мол, это правильно, даже несмотря на отсутствие каких-либо результатов.

Об этом сказал спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт, пишет "Укринформ".

По словам Гебештрайта, звонить следует, даже несмотря на то, что политики имеют разные принципиальные позиции в отношении войны.

"Важно оставаться в контакте. Канцлер и правительство в этом убеждены. Мы не видим желания Путина остановить войну, но верно время от времени звонить в Москву", - сказал Гебештрайт.

Представитель правительства также прокомментировал послание диктатора к Федеральному собранию. Он отмечает, что не согласен с оценками некоторых экспертов относительно того, что речь якобы стала менее агрессивной: "Мы услышали то же, что Путин говорит месяцами и неделями".

Напомним, Шольц в Мюнхене обратился к Путину. Немецкий канцлер подчеркнул, что в войне, развязанной российским диктатором Владимиром Путиным, не может быть "использовано ядерное оружие".

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