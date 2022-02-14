Шольц дважды проигнорировал вопросы журналистов об отключении "Северного потока-2" в случае нападения РФ

15 февраля германский канцлер посетит Москву.

Канцлер Германии Олаф Шольц, находящийся сегодня, 14 февраля, с официальным визитом в Киеве, дважды проигнорировал вопросы журналистов об отключении российского газопровода "Северный поток-2" в случае агрессии РФ.

Об этом шла речь 14 февраля во время совместного брифинга президента Украины Владимира Зеленского с главой немецкого правительства Олафом Шольцем в Киеве.

"Мы интенсивно работаем над пакетом санкций против России. Мы в любой день готовы принять решение", – заявил федеральный канцлер, однако, какие конкретно ограничения против Кремля готова поддержать Германия, Шольц так и не назвал.

Не сказал ни слова глава немецкого правительства и о "Северном потоке-2".

В то же время президент Владимир Зеленский после встречи с Олафом Шольцом заявил, что лидеры имеют "некоторые разногласия в оценке" рисков, связанных с "Северным потоком-2", которым РФ намерена поставлять газ в Европу в обход Украины. Глава государства подчеркнул, что этот проект является "геополитическим оружием" и Украина нуждается в энергетических, гарантиях безопасности.

Ранее в Германии назвали условие для возобновления сертификации "Северного потока-2".

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заверил сенаторов США, что газопровод "Северный поток-2" не будет запущен, если произойдет нападение России на Украину. Кроме того, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заверила, что Соединенные Штаты достигнут остановки газопровода "Северный поток-2", если Россия нападет на Украину.

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