Шольц едет во Францию на встречу с Зеленским и Макроном — СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц прибудет в Париж, чтобы 9 февраля встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Франции Эммануэлем Макроном.
После своего визита в Британию 8 февраля на следующий день Зеленский, вероятно, посетит Францию. Туда же прибудет и канцлер Германии Олаф Шольц.
Об этом сообщает NTV со ссылкой на собственные источники в Берлине.
"Канцлер Олаф Шольц прилетит в Париж в эту среду вечером и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и его французским коллегой Эммануэлем Макроном", — говорится в сообщении.
Отмечается также, что визит Зеленского в Берлин в рамках его поездки не планируется.
Напомним, сегодня, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский полетел в Великобританию на встречу с премьер-министром страны Риши Сунаком.
Впоследствии стало известно, что президент Зеленский после визита в Великобританию может отправиться во Францию.
К тому же, завтра, 9 февраля, украинского лидера ждут и в Брюсселе на саммите Европейского Союза. Впрочем, пока этот визит официально не подтвержден.
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