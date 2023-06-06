Шольц гневно отреагировал на подрыв Каховской ГЭС

Немецкий канцлер Олаф Шольц назвал подрыв дамбы Каховской ГЭС российскими оккупантами "новым измерением" войны России против Украины.

Об этом политик сказал во время "Европейского форума" в Берлине, пишет Tagesschau.

По его словам, разрушение украинской ГЭС "отвечает тому, как Путин" ведет эту войну". Шольц подчеркнул, что Берлин наблюдает за ситуацией "с вниманием и беспокойством".

"Это то, что согласуется со многими преступлениями, которые, как мы видели, совершены российскими солдатами в Украине, и являются частью военных действий, во время которых были атакованы гражданские объекты — города, села, больницы, школы", — высказался канцлер. германии.

Подрыв Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне взорвали Каховскую ГЭС 6 июня в 2:50. Он назвал действия РФ спланированным и контролируемым взрывом. Объем водохранилища, которое держала эта дамба – одно из крупнейших водохранилищ Украины.

В Российской Федерации вину перевели на Украину. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, это "диверсия Киева". И она якобы, в частности, "цель лишить Крым воды".

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что по состоянию на обед 6 июня уровень воды в Херсоне поднялся на два метра, а критический момент наступит через 24 часа. Если плотина будет полностью разрушена, уровень воды поднимется на пять метров.

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