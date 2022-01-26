Шольц и Байден встретятся, чтобы обсудить угрозу военного вторжения в Украину: стала известна дата

Шольц и Байден встретятся, чтобы обсудить угрозу военного вторжения в Украину: стала известна дата

Лидеры стран будут говорить о поставках оружия Украине и угрозах со стороны Кремля.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джозеф Байден встретятся 7 февраля в Белом доме, чтобы обсудить, в частности, возможность полномасштабного вторжения России в Украину и реакцию Запада на угрозы Кремля.

Об этом пишет немецкая газета BILD.

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В сообщении говорится, что встреча состоится "в разгар российско-украинского конфликта", и именно это будет главной темой встречи лидеров государств.

"Обеспокоенность по поводу российского вторжения в Украину и то, как Запад должен реагировать на угрожающие жесты президента России Владимира Путина – это станет важнейшей темой переговоров между Шольцом и Байденом", — пишет издание.

Как говорится, США настаивают на жестких санкциях против самого Путина и России в целом. Кроме того, американцы одобряют поставки оружия Украине и остановку газопровода "Северный поток-2".

В то же время, новый канцлер Германии Олаф Шольц, наоборот, категорически отказывается поставлять Киеву оружие, а в вопросе "Северного потока -2" федеральное правительство хочет подождать".

В настоящее время Германия готова предоставить Украине только 5 тыс. военных шлемов. А министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабэк заявил, что вопрос о поставках оружия Украине должен решаться в рамках НАТО.

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