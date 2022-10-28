Шольц и Макрон угрожают торговой местью Байдену из-за "недобросовестной конкуренции" — СМИ

Шольц и Макрон недовольны "недобросовестной конкуренцией" со стороны США, поэтому планируют договариваться с Байденом или нанести ответный торговый удар.

Президенты Германии и Франции Олаф Шольц и Эммануэль Макрон заявили о беспокойстве по поводу "недобросовестной конкуренции" со стороны США. Лидеры двух европейских стран заговорили о потенциальной необходимости для ЕС нанести "энергетический ответный удар".

Об этом сообщает Politico.

В последнее время Шольц и Макрон, как лидеры двух крупнейших экономик Европы, имели определенные разногласия по ключевым политическим вопросам, в том числе энергетике и обороне.

Несмотря на это, оба лидера согласились, что ЕС не может оставаться бездейственным, если Вашингтон будет продвигать свой Закон о снижении инфляции, предусматривающий снижение налогов и энергетические льготы для компаний, инвестирующих на территории США, в частности в его нынешнем виде.

Отмечается, что недавно подписанное законодательство США фактически поощряет потребителей "Покупай американское", когда дело доходит, скажем, до выбора электромобиля. Такой шаг особенно раздражает крупные автомобильные индустрии во Франции и Германии. В результате этого лидер Франции хочет начать новую эру с формулировкой "Покупай европейское".

В целом Шольц и Макрон договорились о таком: если США не снизят масштабы, то ЕС придется нанести "ответный удар". Подобные схемы стимулирования для компаний потребуются во избежание недобросовестной конкуренции или потери инвестиций. Издание пишет, что этот шаг может привести к погружению трансатлантических отношений в новую торговую войну.

"У вас есть Китай, который защищает свою промышленность, США, которые защищают свою промышленность, и Европа, которая является днем ​​открытых дверей...[Шольц и я] сблизились, чтобы двигаться вперед по этой теме, у нас был очень хороший разговор", — заявил Макрон.

В свою очередь, Берлин, обычно неохотно противостоявший США в торговых спорах, теперь действительно поддерживает толчок Франции. Шольц соглашается, что ЕС должен будет принять контрмеры, похожие на схему США, если Вашингтон откажется решать ключевые проблемы, высказанные Берлином и Парижем.

При этом Шольц не является большим сторонником формулировки Макрона "Покупай европейское", поскольку оно напоминает почти 90-летний принцип "Покупай американское", который часто критикуют за протекционизм, поскольку он предпочитает американские компании. Но канцлер разделяет обеспокоенность Макрона по поводу несправедливых конкурентных преимуществ.

Однако перед тем, как "нанести ответный удар" Шольц и Макрон хотят попытаться достичь переговорного решения с Вашингтоном. Это должно быть сделано с помощью новой "Целевой группы ЕС-США по закону о сокращении инфляции", созданной во время встречи между президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и заместителем советника США по национальной безопасности Майком Пайлом.

Рабочая группа официальных лиц ЕС и США встретится с помощью видеоконференции уже в конце следующей недели, подчеркивая серьезность европейских намерений.

Напомним, в понедельник, 24 октября, канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Берлине заявил о полной поддержке нашего государства в ее противостоянии российской агрессии и пообещал долгосрочную поддержку восстановления страны после войны.

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