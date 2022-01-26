Шольц и Макрон заявили, что РФ заплатит очень высокую цену в случае агрессии против Украины

Шольц и Макрон заявили, что РФ заплатит очень высокую цену в случае агрессии против Украины

В ЕС и союзники по НАТО занимают единую позицию по этому поводу.

Франция и Германия призывают Россию предпринять шаги по деэскалации ситуации на российско-украинской границе и уверяют, что российская военная агрессия против Украины вызовет серьезные последствия и повлечет очень высокую цену для РФ.

Об этом заявили президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции в Берлине, - пишет "Укринформ".

"Мы также ожидаем от России однозначных шагов, которые будут способствовать деэскалации, и мы все едины в том, что военная агрессия вызовет серьезные последствия", - заявил канцлер Шольц.

Он подчеркнул, что в ЕС и союзники по НАТО занимают единую позицию по этому поводу.

"Мы четко заявили, что военная агрессия, которая ставит под сомнение территориальную целостность Украины, будет иметь последствия и очень высокую цену. В этом отношении мы занимаем единую общую позицию с нашими союзниками из НАТО и ЕС. И то, что мы это четко формулируем – это тоже одна из причин, почему сейчас должна произойти деэскалация", - сказал глава немецкого правительства.

Он также заявил о важности продолжения диалога с Россией во всех форматах – как двустороннего американо-германского диалога, так и обсуждения в Нормандском формате и в рамках НАТО и ОБСЕ.

Президент Франции Эммануэль Макрон также призвал РФ к деэскалации ситуации и решению вопросов путем диалога с использованием всех существующих форматов.

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"Учитывая нынешнюю ситуацию, мы все должны быть очень внимательными. И мы очень пристально следим за ситуацией и ее развитием в режиме реального времени, и готовим соответствующий ответ", - заявил он.

Макрон подчеркнул, что европейцы и их союзники занимают единую и скоординированную позицию - как государства-члены ЕС, но также как союзники в рамках НАТО.

"Параллельно мы готовим наш общий ответ в случае агрессии. И, как уже было сказано, если дело дойдет до агрессии, то тогда будет дан ответ, и цена будет высокой", - резюмировал он.

Напомним, в понедельник, 24 января, президент Франции Эмманюэль Макрон приобщился к обсуждению ситуации вокруг Украины во время видеоконференции, организованной американским лидером Джо Байденом.

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