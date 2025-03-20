Шольц, который уходит с поста, сделал важное заявление о поддержке Украины

Европа должна продолжать поддержку Украины, несмотря на любые переговоры между Вашингтоном и Москвой.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщают Reuters и The Guardian.

По его словам, стоит убедиться в том, что у Киева сильная позиция, а любое прекращение огня будет устойчивым.

"Мы должны продолжать нашу поддержку с четкой позицией, что справедливый мир для Украины должен быть возможен. Это значит, что Украина может защищать свою независимость и суверенитет, что она сама определяет свой путь и выбирает своих лидеров, а также, конечно, имеет сильную армию в мирное время", — сказал канцлер.

Шольц отмечает, что "решительно важно" для Украины оставаться "независимым, суверенным и демократическим государством", которое может продолжать свой путь к вступлению в ЕС и иметь сильную армию даже после мирного урегулирования с Россией.

Глава правительства ФРГ упомянул конституционные реформы Германии, позволяющие стране увеличить расходы на оборону. Он выразил надежду, что германский Бундесрат одобрит предложения в пятницу, "чтобы у нас была гибкость делать все, что нам нужно как большому государству в центре Европы".

Напомним, Чехия скептически оценила разговор президента Дональда Трампа и "фюрера" РФ Владимира Путина. Там считают, что переговоры не принесли значительного прогресса, ведь "ограниченное прекращение огня до сих пор не согласовано, а Россия не отступила от своих требований".

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