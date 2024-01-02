Шольц может уйти в отставку в 2024 году: в Германии уже определились с преемником

Опрос Института INSA показал, что в течение 2023 года поддержка "Социал-демократической партии Германии" (СДПГ) упала с 20% до 15%. И ключевой фактор такого падения "СДПГ" состоит в том, что только каждый пятый немец положительно оценивает работу канцлера Олафа Шольца, представляющего партию.

Об этом пишет BILD.

На фоне этого исследования итальянская газета La Repubblica написала, что Шольц может досрочно уйти в отставку в этом году. По данным журналистов, преемником Шольца может стать министр обороны Германии Борис Писториус, недавно возглавивший рейтинг самых популярных немецких политиков.

Авторы статьи убеждены, что причиной отставки канцлера может стать скандал, разразившийся еще в 2020 году с компанией Wirecard и ее руководителем Яном Марсалеком, который сейчас, вероятно, скрывается в Москве. В то время именно Шольц руководил министерством экономики и отвечал за финансовый регулятор, не заметивший крупнейшую мошенническую схему в истории Германии со времен Второй мировой войны. Но Шольц отрицал свою ответственность за этот финансовый скандал.

Издание Bild пишет, что немецкие аналитики сомневаются в реальности смены канцлера. В то же время Борис Писториус недавно призвал Германию "готовиться к войне", хотя до недавнего времени левое крыло "СДПГ" вообще могло потребовать исключения из партии за такие слова.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что он предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану выйти из зала заседания глав ЕС во время голосования за начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал просьбу Шольца "исторической".

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