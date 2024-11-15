Шольц намерен поговорить с лидером Китая о войне в Украине

Канцлер Германии намерен обсудить войну в Украине с китайским лидером Си Цзиньпином.
Канцлер Германии Олаф Шольц встретится с президентом Китая Си Цзиньпином во время предстоящего саммита G20 в Бразилии на следующей неделе и обсудит войну РФ против Украины.
Об этом сообщает dpa со ссылкой на источники в немецком правительстве.
По словам собеседников агентства, переговоры Шольца и СИ во вторник, 19 ноября, будут сосредоточены на вопросах экономики и политики безопасности.
Однако одной из тем переговоров они указали российское вторжение в Украину и участие северокорейских войск в боевых действиях.
Отметим, что Шольц последний раз встречался с Си в апреле во время поездки в Китай.
Ожидается, что в ходе саммита G20 Шольц также проведет двусторонние переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Луло да Силвой, а также с президентами Южной Африки, Вьетнама и Сингапура.
Напомним, в пятницу, 15 ноября, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц поговорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Информацию об этом подтвердил представитель федерального правительства Штеффен Хебештрайт.
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