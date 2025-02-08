Шольц назвал "неуместными" разговоры о миротворцах в Украине: детали

Разговоры и споры о размещении миротворческих сил в Украине "неуместны и преждевременны". Такая позиция предполагает, что Киев не вернет все оккупированные Россией территории.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию RND. Он объяснил, что такая

Немецкий политик подчеркнул, что никакие одни решения не должны приниматься в обход самой Украины.

"Прежде всего, нужно закончить войну и начать переговоры, а не навязывать мир", — подчеркнул канцлер.

По его словам, только после этого можно будет говорить о будущих гарантиях безопасности. У Украины будет своя армия, а Германия и другие союзники будут оказывать ей финансовую помощь, отметил Шольц.

Кроме того, Шольц резко возразил осудившему идею американского президента Дональда Трампа помогать Украине в обмен на полезные ископаемые.

"На Украину нападают, и мы ее поддерживаем, не требуя ничего вместо этого. Такое отношение должно быть у всех", — заявил Шольц.

Напомним, президент Владимир Зеленский сделал заявление о привлечении иностранного контингента в Украину. По его словам, эта идея для сдерживания российской агрессии принимает форму, но остается много вопросов.

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