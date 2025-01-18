Шольц назвал сроки окончания войны в Украине

Он отметил необходимость рассмотреть все возможные варианты для окончания войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду, что активная фаза войны в Украине завершится уже в этом году.

Об этом он заявил на мероприятии предвыборной кампании СДПГ в Вольфсбурге, информирует Stuttgarter Zeitung.

Он отметил, что необходимо рассмотреть все возможные варианты "о том, как остановить убийства и сделать мир возможным".

Вместе с тем он заявил, что мирное решение нельзя искать "через главы украинцев и европейцев", но с учетом будущей инаугурации президента США Дональда Трампа.

Напомним, ранее сообщалось, что Климкин объяснил логику Европы, выступающую за начало переговоров Украины с Россией.

Кроме того, мы ранее информировали, что администрация Трампа может помочь Украине заключить сильное соглашение о прекращении огня с Россией.

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