Шольц назвал условие для мирных переговоров с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Кремль должен вывести войска из Украины. Только при этом условии будут возможны мирные переговоры со страной-агрессорой.

Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Латвии Кришьянисом Каринсом, пишет "Анадолу".

По словам Шольца, Москва должна сделать шаги по достижению мира.

"Очевидно, что Россия напала на Украину, и Россия – это та страна, которая должна что-то сделать сейчас. Она должна сделать шаг вперед, чтобы мир стал возможным. То, что необходимо – это вывод войск", — заявил он.

Также немецкий канцлер в очередной раз подчеркнул, что Берлин в дальнейшем будет военно поддерживать Украину. Германия будет поддерживать Украину, пока это будет необходимо, добавил Шольц.

"Мы делаем все возможное, чтобы Украина получила все необходимое для самообороны. Мы проследим за тем, чтобы производство боеприпасов было активизировано. Для оружия, которое мы поставили сами, но также и для оружия, которое было передано из Восточной Европы", — заявил он .

Напомним, министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок уверена, что российский президент-диктатор Владимир Путин не изменил своей цели уничтожить Украину, а потому он не заинтересован в мирных переговорах.

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