Шольц назвал условие, при котором возможен мир в Украине

Канцлер подчеркнул, что были инициативы по посредничеству для завершения или замораживания войны.

В войне, которую начала РФ против Украины, достигнуть мира возможно в "любое время", если российский президент-диктатор Владимир Путин выведет свои войска.

Об этом в интервью Märkische Allgemeine Zeitung рассказал германский канцлер Олаф Шольц.

"Разрешите мне прояснить одну вещь: мир возможен в любое время. Путину просто нужно прекратить свою варварскую кампанию и вывести войска", — подчеркнул глава немецкого правительства.

В ходе беседы журналист спросил Шольца, возможно ли закончить или заморозить войну Российской Федерации против Украины путем переговоров или с помощью посредников. Канцлер ответил, что всегда были инициативы по посредничеству для завершения или замораживания российско-украинской войны. В качестве примера политик вспомнил переговоры Москвы и Киева сразу после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022-го.

"Тогда переговоры провалились, поскольку Россия использовала их лишь в качестве повода для одновременного перебрасывания своих войск на восток для большого наступления. Тогда стало известно о массовых убийствах в Буче и Ирпене – невероятных преступлениях против прав человека, совершенных российскими вооруженными силами против мирного населения. Это лишило переговоры любого основания", — подчеркнул Шольц.

Кроме того, немецкий канцлер упомянул про зерновое соглашение, которое "в какой-то момент Путин отменил", а также про дискуссии о безопасности на захваченной Запорожской АЭС или об обмене пленными.

Напомним, ранее Олаф Шольц призвал союзников не преувеличивать мощь РФ. Он заявил, что страна-агрессор не так сильна, как кто-то думает.

Кроме того, Шольц отреагировал на заявление Папы Римского о том, что Украина должна была бы иметь мужество "поднять белый флаг" и начать переговоры с Россией.

Читайте также: