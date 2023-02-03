Шольц назвал войну давно задуманным планом по расширению России

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал войну в Украине "давно задуманным планом для силового расширения территории России".

Об этом он сказал в Марбурге во время мероприятия "Гражданский диалог", пишет DW.

По его словам, для российского диктатора Владимира Путина переговоры между Киевом и Брюсселем были только "поводом" для этого. В свою очередь, Берлин, подчеркнул Шольц, будет прилагать все усилия, чтобы избежать эскалации, которая приведет к войне между Россией и НАТО.

Канцлер ФРГ отметил, что НАТО является оборонным союзом. В связи с российским вторжением в Украину "не нужно притворяться, что слова "расширение НАТО на восток" являются каким-то аргументом".

"Война между НАТО и Россией была бы ужасающим событием. Мы несем ответственность за то, чтобы такой эскалации не произошло", — сказал Шольц.

Напомним, ранее Шольц заявлял, что намерен дальше проводить переговоры с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным. По его словам, Берлин будет продолжать усилия по прекращению войны агрессорки РФ против Украины.

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