Шольц не хочет ехать в Украину, пока Киев не посетит президент Германии Штайнмайер

Шольц не хочет ехать в Украину, пока Киев не посетит президент Германии Штайнмайер

Канцлер Германии Олаф Шольц не хочет ехать в Киев, пока украинскую столицу не посетит президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

Следует отметить, что в апреле президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Польшу заявил, что украинская сторона отказала ему во встрече в Киеве.

Об этом пишет Tagesschau.

На вопрос, когда Шольц поедет в Украину, он ответил, что первым это должен сделать президент страны. Однако отказ Киева принять Штайнмайера в апреле стал для Германии настоящим потрясением.

В то же время канцлер Германии подчеркнул, что никогда не колебался, стоит ли поддерживать Украину.

"Я всегда принимал решение быстро, вместе со всеми остальными, координировался с союзниками. Но мой курс состоит в том, чтобы мы действовали здраво и с ясным разумом. Правительство не принимает решения для пиара", — отметил Шольц.

По его словам, Украина должна жить в мире и в свободе. Сценарий, который написал Путин для Украины, не должен сбыться.

"Россия не должна победить, а Украина не должна проиграть. Продиктованный мир, прописанный президентом России Владимиром Путиным, не должен существовать. Россия должна выйти с территории Украины. Анексия Крымского полуострова в 2014 году также остается нарушением международного права", — заявил Шольц.

Он также подчеркнул, что финансовая и военная помощь Германии и других стран поспособствовала тому, "что действующая очень успешно украинская армия теперь может так долго стоять против такого сильного противника".

Напомним, Шольца уже несколько недель активно критикуют за его позицию по поводу войны в Украине. Канцлер Германии отказывался поставлять вооружение в Украину, однако на прошлой неделе ситуация изменилась. Президент страны Штайнмайер заявил, что Германия все же будет поставлять Украине оружие.

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