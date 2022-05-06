Шольц не ожидает скорого завершения войны в Украине, а его чешский коллега высказался за изоляцию России

Шольц не ожидает скорого завершения войны в Украине, а его чешский коллега высказался за изоляцию России

В то же время, ни одна из целей вторжения, которые намечала Россия, не была достигнута.

Россия не достигла в Украине поставленных целей, но демонстрирует готовность и дальше разрушать страну, поэтому надеяться на скорое завершение войны не стоит.

Об этом сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с чешским коллегой Петром Фиалой, — пишет Укринформ.

«Использование войск и техники, демонстрируемое Россией, не дает надежды на то, что это все закончится в ближайшее время. Поэтому так важно, чтобы мы все вместе настаивали на том, чтобы орудия молчали, чтобы РФ вывела свои войска. И чтобы между Украиной и Россией было достигнуто решение путем переговоров», – заявил Шольц.

Он отметил, что Киев попросил государства стать гарантами будущего мира и добавил, что «это тоже вопрос, о котором мы уже очень конкретно говорим с Украиной».

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Глава правительства ФРГ подчеркнул, что ни одна из целей вторжения, которые намечала Россия, не была достигнута. По его мнению, РФ намеревалась покорить всю Украину за очень короткое время. Поэтому большим достижением армии и народа Украины то, что они остановили наступление, Россия должна была перегруппировать свои войска и теперь сосредоточена на боях на востоке Украины.

В ответ Петр Фиала стремится провести саммит по послевоенному обновлению Украины, когда ужасная война закончится.

«Конечно, чтобы это желание сбылось, нужно… чтобы война и боевые действия закончились, но, к сожалению, это все еще нереально», — отметил политик.

Он подчеркнул, что РФ ежедневно совершает невероятные ужасы. «Даже те, кто боялся агрессивных действий России, никогда не представляли, что такие военные преступления могут произойти», — сказал Фиал.

Поэтому ЕС должен сохранить жесткую, четкую и единую позицию по поддержке Украины и изоляции России. Это ведь единственный способ остановить российскую агрессию.

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