Шольц: Немцы ощущают на себе последствия российской агрессии и продолжат поддерживать Украину в 2023 году

Канцлер ФРГ заявил, что страны Евросоюза и НАТО объединились на фоне российской агрессии.

Граждане Германии испытывают последствия российской агрессии против Украины, заявил премьер-министр ФРГ Олаф Шольц. Он подчеркнул, что Германия будет поддерживать Украину в 2023 году.

Об этом глава правительства ФРГ заявил в новогоднем обращении, сообщает tagesschau.

"Украинцы мужественно защищают свою родину, в том числе благодаря нашей помощи. И мы будем поддерживать Украину", — сказал Шольц.

"Все мы также ощущаем последствия этого в повседневной жизни: при покупках в продуктовом магазине, на заправке или при оплате счетов за электричество или газ", — добавил Шольц. Он также назвал 2022 год — временем "сплоченности и силы", а Германию — сильной страной.

Шольц добавил, что страны Евросоюза и НАТО объединились на фоне российской агрессии.

"Европейский Союз и НАТО не расколоты, как это было во времена разных кризисов в прошлом. Они более сплочены, чем когда-либо", — добавил Шольц.

Напомним, ранее министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что агрессорка Россия во главе с президентом-диктатором Владимиром Путиным уже на пути к поражению в войне против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Германия закупила для Украины около 480 генераторов, половину уже отправили.