Шольц о ракете в Польше: "Этого не произошло бы, если бы не война России против Украины"

В то же время, Шольц подчеркнул, что не стоит делать поспешных выводов об инциденте.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что инцидента с ракетой на территории Польши не произошло бы, если бы не агрессивная война России против Украины.

Об этом канцлер ФРГнаписал в Сети 16 ноября.

В то же время Шольц отметил, что падение ракеты в Польше нужно еще расследовать.

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"Ужасное попадание ракеты в Польше нужно тщательно расследовать. Хорошо, что члены НАТО могут быстро это сделать. Нельзя делать каких-либо преждевременных выводов", – говорится в заявлении.

"Но одно очевидно: ничего этого не произошло бы, если бы не агрессивная война России против Украины", – подчеркнул германский канцлер.

Падение ракеты в Польше

В польском Пшеводуве произошел взрыв вечером 15 ноября на территории зерноприемного пункта, в результате которого погибли два человека. СМИ сообщали о попадании ракет.

После инцидента Польша повышает боеготовность и собирает экстренное заседание НАТО. Президент страны Анджей Дуда заявил, что пока нет убедительных доказательств того, кто выпустил эту ракету.

По данным издания The Guardian, США и Россия отдельно друг от друга согласовали то, что падение ракет в Польше было вызвано якобы работой украинской ПВО. Система как раз перехватывала российские ракеты во время массированной атаки на Украину 15 ноября.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что инцидент с ракетой в Польше был спланированной атакой России, чтобы "расшатать" НАТО.

Как страны НАТО реагируют на инцидент с падением обломков ракеты в Польше

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