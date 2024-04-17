Шольц об окончании войны в Украине: "Будем способствовать дипломатическим усилиям"

Политик в то же время отметил важность того, чтобы было понятно, "что Путин не может просто продолжать эту войну, как он ее начал".

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о планах продолжать оказывать военную помощь Украине, а также активизировать дипломатические усилия для окончания войны.

Об этом канцлер ФРГ заявил по итогам переговоров с руководством Китая, сообщает "Укринформ".

"Важно, чтобы для Германии, как и для многих друзей Украины, было понятно, что мы будем поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как это необходимо, и вместе с тем будем способствовать дипломатическим усилиям, которыми занимается очень интенсивно и Украина", — высказался Шольц.

Также читайте Шольц сделал заявление о переговорах с Путиным

Он также сообщил, что во время визита в Китай поступили сигналы, свидетельствующие о широкой поддержке и понимании необходимости продолжения начатых в Копенгагене, Джидде, Валлетте, Давосе разговоров. Канцлер отметил, что похожие обсуждения запланированы и на будущее.

"Я считаю, что это необходимый прогресс. Потому что кроме военной поддержки Украины со стороны Германии и ее друзей и союзников, есть также вопросы дипломатии — и именно это сейчас в центре внимания", — сказал политик.

В то же время, он подчеркнул: "Для меня очень важно, чтобы было ясно, что Путин не может просто продолжать эту войну, как он ее начал".

Отметим, что на 15-16 июня в Швейцарии запланирован Глобальный саммит мира на уровне лидеров стран-участниц Украинской формулы мира.

К слову, 16 апреля после встречи с Шольцом лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что поддерживает проведение мирной конференции для урегулирования "украинского кризиса", но только при участии и Украины, и России.

Читайте также: