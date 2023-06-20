Шольц обратился к Китаю относительно войны в Украине

Пекин не должен поставлять оружие России.
Немецкий канцлер Олаф Шольц призвал Китай больше использовать свое влияние на Россию, чтобы изменить ход войны в Украине.
Об этом пишет издание SkyNews.
По его словам, Пекин не должен снабжать оружием России, а война в Украине не должна стать замороженным конфликтом.
Канцлер Германии сделал это замечание сегодня в Берлине после переговоров с премьер-министром Китая Ли Цяном.
Китай заявил, что хочет выступать в качестве мирного переговорщика между Россией и Украиной, но на Западе есть подозрения в помощи, которую Пекин оказывает Москве.
Согласно обнародованным документам Пентагона, в какой-то момент Китай согласился тайно передать россиянам оружие для войны в Украине.
Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что готов к длительной войне в Украине.
Кроме того, мы ранее сообщали, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский президент-диктатор Владимир Путин хочет захватить соседние территории. Политик упомянул не только Украину, но и Беларусь.
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