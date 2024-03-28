Шольц объяснил, что не передает Украине Taurus, потому что боится войны Россия-НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отказался предоставить дальнобойные ракеты Taurus Украине. Он объяснил это тем, что важным для него остается "не эскалировать" войну до столкновения России и НАТО. В то же время Германия потратила на помощь Украине уже более 28 млн евро.

Об этом пишет Märkische Allgemeine Zeitung.

"Как глава правительства я должен взять на себя ответственность в вопросах войны и мира, а также в вопросах безопасности в Европе – и это также касается вопроса Taurus. Кроме мощной поддержки Украины, для меня остается важным одно: мы сделаем все возможное, чтобы война не эскалировалась, то есть [не началась] война между Россией и НАТО", – сказал он.

Шольц отметил, что Германия также не будет отправлять своих военных в Украину. Кроме того, добавил Шольц, с каждой поставкой оружия Украине ФРГ будет тщательно анализировать, как это может повлиять на эскалацию.

"Поэтому я решил так, как решил (по Taurus – ред.)", – сказал глава немецкого правительства.

В то же время, по словам Шольца, Германия "больше чем любая другая страна Европы" поддерживает Украину оружием и боеприпасами – и только на это потратила более 28 млрд евро. Эта сумма "больше, чем у многих других стран вместе взятых".

"И мы будем делать это столько, сколько нужно. Это показывает Путину, что он не должен просто ждать, пока все остальные откажутся от своей поддержки", – подытожил канцлер.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в Германии некоторые политики уже раздражаются, когда речь идет о возможности поставки Украине дальнобойных ракет Taurus.

Кроме того, в НАТО говорят, что не могут приказать любой стране-члену послать в Украину то или иное вооружение, в том числе ракеты Taurus. Там призывают не фокусироваться только на Taurus, поскольку это не помогает пониманию того, что Германия делала и делает для Украины.

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