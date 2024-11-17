Шольц оправдался за звонок Путину: чем объясняет свой поступок

По словам канцлера ФРГ, разговор с Путиным показал его отношение к войне в Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц оправдывается, что его разговор с диктатором Путиным был нужен, чтобы развеять его иллюзии о том, что Запад намерен отказаться от поддержки Украины.

Об этом сообщает Sky News.

По словам канцлера ФРГ, разговор с Путиным показал его отношение к войне в Украине.

"Беседа была очень подробной, но способствовала признанию того, что во взглядах российского президента на войну мало что изменилось, и это нехорошие новости", – говорит Шольц.

Также, по мнению немецкого канцлера, было бы плохо, если бы новый президент США Дональд Трамп поддерживал регулярные контакты с Путиным, в то время как ни один европейский лидер этого не делал.

Напомним, в пятницу, 15 ноября, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц поговорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Информацию об этом подтвердил представитель федерального правительства Штеффен Хебештрайт. В Кремле сообщили подробности телефонного разговора между Шольцом и Путиным.

В издании Le Monde отметили, что Путин воспринял звонок Шольца как признак слабости, а не силы.

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