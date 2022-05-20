Шольц отклонил призыв Европарламента о санкциях против Шредера из-за его тесных связей с Россией

Шольц отклонил призыв Европарламента о санкциях против Шредера из-за его тесных связей с Россией

Немецкий канцлер Олаф Шольц отклонил призыв Европейского парламента ввести санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера из-за его тесных связей с Россией.

Накануне Европарламент поддержал идею ввести санкции против эксканцлера Шредера за отказ уйти с руководящих должностей в российских энергетических компаниях.

Об этом сообщает Politico.

Шольц заявил, что решение Бундестага лишить Шредера его офиса, работавшего на средства налогоплательщиков, было последовательным и правильным, но дальнейших санкций не будет.

"Я не думаю, что в настоящее время что-то еще необходимо... Но было бы лучше, если бы Герхард Шредер ушел со своих должностей", — добавил Шольц.

Отметим, эксканцлер Германии Герхард Шредер является давним поклонником России и имеет теные политические связи с Путиным.

Шредер от 2017 года возглавляет совет директоров российской государственной нефтяной компании "Роснефть", а также совет директоров компании Nord Stream 2, принадлежащий российскому "Газпрому". В феврале его также выдвинули в совет директоров "Газпрома".

В 2018 году он попал в базу "Миротворца" из-за "попытки легализации захвата российскими оккупантами украинского Крыма и оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины".

Европарламент поддержал идею ввести санкции против бывшего главы немецкого Федерального правительства Герхарда Шредера, "за" санкции проголосовало подавляющее большинство европарламентариев.

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