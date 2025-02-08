Шольц отреагировал идею Трампа обменять помощь Украине на ценные металлы

Шольц заявил, что помощь Украине должна быть безвозмездной.

Канцлер Германии Олаф Шольц резко отреагировал на идею Дональда Трампа о получении доступа к украинским ценным металлам в качестве компенсации за военную помощь США.

Об этом канцлер Германии заявил в интервью RND.

Шольц подчеркнул, что помощь Украине должна быть безвозмездной. Он также резко раскритиковал идею "услуга за услугу".

"Украина подвергается нападению, и мы помогаем, не требуя ничего взамен. Это должно быть позицией каждого", — отметил Шольц.

Ранее Шольц уже критиковал Трампа за требование украинских ресурсов в обмен на помощь, назвав ее "очень эгоистичной".

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