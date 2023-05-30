Шольц отреагировал на атаки России по Украине: что он сказал Зеленскому

Канцлер заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину, в частности, в военной сфере.

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил последние российские атаки по Украине в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским 30 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Федерального правительства Германии.

Шольц и Зеленский во время разговора 30 мая обменялись мнениями о политической, военной и гуманитарной ситуации в Украине.

Украинский лидер проинформировал канцлера ФРГ о последствиях последних российских ударов. Зеленский также поблагодарил германское правительство за военную поддержку, в частности речь идет об укреплении ПВО.

В то же время Шольц осудил последние российские атаки по Украине. Канцлер Германии подтвердил твердую солидарность с Украиной перед лицом российской агрессии.

Шольц заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину, в частности, в военной сфере, и будет делать это в тесной координации с европейскими и международными партнерами.

Напомним, российские оккупанты атаковали Киев и область в ночь на 30 мая дронами Shahed. Силам ПВО удалось уничтожить более 20 вражеских беспилотников. Обломки сбитых БПЛА повредили жилые дома и автомобили как в столице, так и в области. В результате атаки погиб один человек, еще семь человек получили ранения различной степени тяжести.

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