Шольц отреагировал на решение США передать ВСУ кассетные боеприпасы

У Германии нет собственных запасов этого вида вооружения.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что официальный Берлин не комментирует суверенное решение Соединенных Штатов Америки о передаче Украине кассетных боеприпасов. Вместе с тем, Германия выступает против использования такого вооружения.

Об этом Шольц заявил на годовой большой пресс-конференции.

Политик подчеркнул, что Германия подписала Конвенцию Осло и не располагает собственными запасами кассетных боеприпасов.

"ФРГ на многих международных площадках пыталась убедить другие страны присоединиться к Конвенции. Но США не подписали Конвенцию, равно как и Россия и Украина. Поэтому мы сказали, что не комментируем суверенные решения других стран", — пояснил немецкий канцлер.

По его словам, такое решение Белого дома не удивило Бундестага. Ведь партнеры не могут сейчас передать ВСУ обычные боеприпасы в достаточном количестве.

Решение саммита НАТО в Вильнюсе Шольц приветствовал. Впрочем, его он назвал "не конечной остановкой, в промежуточном пункте". Канцлер подчеркну, что во время мероприятия члены Альянса достигли договоренностей о создании "очень далекого партнерства безопасности", которое предусматривает поддержку Украины как во время войны, так и после ее завершения. Также Олаф Щельц пообещал, что Берлин будет направлять "дальнейшие миллиарды Украины в ближайшие годы".

Кассетные боеприпасы для Украины

На прошлой неделе Вашингтон объявили о новой военной помощи ВСУ. В новом пакете среди прочего есть кассетные боеприпасы. Также в США были озвучены правила использования этого вида вооружения. Так советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не будет использовать кассетные боеприпасы на территории Российской Федерации

В Пентагоне накануне подтвердили, что Украина получила кассетные боеприпасы. Вместе с тем, никаких подробностей по этому поводу в американском Минобороны не предоставили.

В Государственном департаменте отмечают, что решение США о кассетных боеприпасах не нарушит единства между членами Альянса. Отмечается, что Вашингтон общался с союзниками и партнерами по этому вопросу, прежде чем принять такое окончательное решение.

Командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский отмечает, что эти боеприпасы могут радикально изменить ситуацию на поле боя. По его словам, не на всех участках фронта будут использоваться кассетные снаряды. Выше руководство будет определяться, где именно.

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