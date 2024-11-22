Шольц отреагировал на удар межконтинентальной ракетой по Днепру

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил удар России по Днепру с использованием экспериментальной гиперзвуковой ракеты.

Об этом сообщает The Gardian со ссылкой на германского политика.

Шольц назвал ракетный удар "ужасающей эскалацией" конфликта.

"Развертывание нового оружия демонстрирует, насколько опасна эта война", — возмущенно заявил канцлер.

По словам Шольца, использование российским диктатором Владимиром Путиным ракеты средней дальности для удара по украинской территории является тревожным сигналом.

Напомним, Китай прокомментировал удар межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру и еще раз призвал к политическому урегулированию войны.

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